Bomba iddia! Arda Turan, Galatasaray ile anlaşma sağladı
Medipol Başakşhir'de forma giyen Arda Turan'ın eski kulübü Galatasaray ile anlaşma sağladığı iddia edildi.12 Temmuz 2019 Cuma 14:19
Bonservisi Barcelona'da olan ve Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Arda Turan, yuvası Galatasaray'a geri dönüyor.
Anlaşma sağlandı iddiası!
Milli Takım'da yaşanan krizin ardından Arda Turan'la Fatih Terim'in arası açılmıştı ve ikili uzun bir süre konuşmamıştı. Ancak aylar önce babasını kaybeden Fatih Terim'e telefon edip başsağlığı dileyen Arda Turan'la deneyimli hocanın arasında buzlar erimişti.
Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim, yaptığı toplantıda Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmesi konusunda anlaşma sağladı.
Milli futbolcunun kısa süre içerisinde Galatasaray forması giymesi bekleniyor.
Arda Turan, Galatasaray'dan Atletico Madrid'de 2011-2012 sezonunun başında transfer olmuştu.
Arda Turan, gösterdiği başarılı performansın ardından Barcelona'nın yolunu tutmuştu.
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