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Teknoloji Bomba gelişmeyi duyurdular... Türkiye'den yeni SİHA'lar satın alacaklar!
Teknoloji

Bomba gelişmeyi duyurdular... Türkiye'den yeni SİHA'lar satın alacaklar!

Fransa’ya yakınlığıyla bilinen "Africa Intelligence" adlı haber sitesi, Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Türkiye’den yeni Bayraktar TB2 SİHA'lar alacağını yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 19:38:00 -
Bomba gelişmeyi duyurdular... Türkiye'den yeni SİHA'lar satın alacaklar!

Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri, Türkiye’den ek Bayraktar TB2 SİHA sipariş etmeye hazırlanıyor. İddianın kaynağı ise Fransa’ya yakınlığıyla bilinen Africa Intelligence haber sitesi.

Africa Intelligence’in kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri daha önce verdiği 13 adetlik Bayraktar TB2 siparişine ek olarak bir parti daha (6 adet) Bayraktar TB2 siparişi daha vermeye hazırlanıyor.

Fas’ın ilk parti Bayraktar TB2’lerini geçtiğimiz aylarda teslim almaya başladığı Fas’ta çekilen görüntülerle teyit edilmişti. Fas daha önce 12+1 adet (yedek) Bayraktar TB2 ve 4 adet yer kontrol istasyonu siparişi vermişti.

Fas basını tarafından söz konusu satın alım, "Fas’ın, Cezayir’e karşı askeri güç dengesinde yerini daha da sağlamlaştıran eşi görülmemiş bir satın alma" olarak nitelendirilmişti.

SavunmaSanayiST

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