Bomba "Erdoğan" çıkışı! "Bu yeterli" deyip duyurdu

Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, dünya örnekleri üzerinden istatistiksel olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ikinci turda daha avantajlı olduğunu belirterek, "Erdoğan büyük bir avantajla ikinci tura gidiyorsa da her seçim 'aslanın ağzındaki lokma' olarak görülmeli" yorumunu yaptı.

Duran, yüzde 5,3 oranında oy alan Ata İttifakı adayı Sinan Oğan faktörü için de şunları kaydetti:

“Oğan'a oy verenlerin bir kısmının Erdoğan'a yönelmesi ikinci turu kazanması için yeterli. Ancak ikinci turun kaderini sadece Oğan'a oy verenlerin belirleyeceğini düşünmek hatalı olur. CHP, İYİ Parti, küçük sağ partiler ve hatta HDP seçmeninin oy tercihlerinde 'kim gerçek Türk milliyetçisi' tartışması sebebiyle oynamalar olabilir. Cumhur İttifakı'nın birinci tur sinerjisini koruması ve rehavete kapılmaması durumunda Erdoğan, ipi rahatlıkla göğüsler.”



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