Bomba çıkış! PKK, Kılıçdaroğlu için... Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, HDP ve PKK'nın, adayları Kemal Kılıçdaroğlu için nasıl bir kampanya yürüteceğini merak ettiğini belirtti.

Genç, "CHP, İP'ten vazgeçer ama terör örgütü PKK'nın siyasi aparatı HDP'den vazgeçemez. Bunların Suriye ve Irak'taki uzantılarına silah veren patron, aynı zamanda CHP'nin de patronu... Adayı patron belirler... CHP, HDP ve PKK da 'eyvallah' der. O kadar" ifadelerini kullandığı yazısında şunları kaydetti:

"HDP'nin aday çıkarmama tutumu HDP'nin ilkesel yaklaşımına uygun bir tutumdur. Bu anlamda biz bu tutumu değerli ve önemli, anlamlı buluyoruz. Bu tutumu da seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir." diyor PKK elebaşı Bese Hozat.

HDP'nin CHP ile ilkesel olarak anlaşmasına, ortak aday olarak Kılıçdaroğlu'nun gösterilmesine önemli ve anlamlı diyor PKK elebaşı...

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HDP ve PKK, adayları Kılıçdaroğlu için nasıl bir kampanya yürütecekler acaba?..

HDP baştan beri Kılıçdaroğlu'na destek veriyor. O da beklentileri boşa çıkarmıyor ama. CHP tezkereye 'hayır' oyu kullanınca terörist elebaşı memnun olmuş, 'CHP hayırlı bir iş yapmıştır' demişti Kandil'den...

Çok zor bir denklem değil yahu. Yaklaşık 1 yıldır söylüyoruz, yazıyoruz çiziyoruz bu köşeden...

O yuvarlak masada 'CHP'nin gerçek müttefiki HDP'dir. HDP/PKK'ya rağmen CHP masa kuramaz.

CHP, İP'ten vazgeçer ama terör örgütü PKK'nın siyasi aparatı HDP'den vazgeçemez. Bunların Suriye ve Irak'taki uzantılarına silah veren patron, aynı zamanda CHP'nin de patronu... Adayı patron belirler... CHP, HDP ve PKK da 'eyvallah' der. O kadar...

Kılıçdaroğlu aynı zamanda FETÖ'nün de umudu. Bütün KHK'lıları görevlerine iade edecek?!..

Velhasıl Kılıçdaroğlu ve 7'li masayı; AB, ABD, HDP/PKK ve FETÖ açıktan destekliyor.

Hiç soruyor musunuz mesela.

Bunlar ülkemizin hangi alî menfaatleri üzerinde ortaklaşıyor olabilirler acaba?!

Hiç düşündünüz mü?.."