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Medya Bomba "Bülent Arınç" çıkışı! Yer yerinden oynayacak
Medya

Bomba "Bülent Arınç" çıkışı! Yer yerinden oynayacak

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Bülent Arınç'ın "Seçimler ertelenmeli" çıkışını AK Parti'nin kurumsal görüşü gibi lanse eden muhalefetin hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 14:51:00 -
Bomba "Bülent Arınç" çıkışı! Yer yerinden oynayacak

 

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Bülent Arınç'ın "Seçimler ertelenmeli" çıkışını AK Parti'nin kurumsal görüşü gibi lanse eden muhalefetin hayal kırıklığına uğradığını belirtti. 

"Erdoğan depremde yıkılan ülkesinin yaralarını sarmakla meşgulken birileri böyle operasyonlar çekiyor. Bunu da ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar" diyen Barlas, özetle şunları kaydetti:

"Perşembe günü yayınlanan yazımda muhalefeti uyarmış ve "Bülent Arınç'ın AK Parti'de bir özgül ağırlığı falan yok. Arınç ne derse tersi yapılmalıdır. Erken seçim konusunda muhalefet, Arınç'ın gazına gelmesin" demiştim. Maalesef dinletemedim. 6'lı Masa ve yandaş medyası ısrarla Bülent Arınç'ın açıklamalarını AK Parti'nin kurumsal görüşü gibi lanse etti. Peki sonuçta ne mi oldu? İktidar kulislerinde 14 Mart ve 18 Haziran tarihleri ciddi ciddi tartışılmaya başlandı. Arınç ile birlikte hareket edip seçimleri kasım ayına alarak zaman kazanacağını düşünen muhalefet bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.

Erdoğan depremde yıkılan ülkesinin yaralarını sarmakla meşgulken birileri böyle operasyonlar çekiyor. Bunu da ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar."

 

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Yorumlar

Zikri

Doğru o moruk boşuna konuşmaz biri söylemiştir.

Tuncay

Yaa benim birbirinden özel ve güzel arkadaşlarım işte görüyorsunuz değil mi? Erdoğan'la diğerlerinin farkını şimdi daha iyi görüyor ve anlıyorsunuz değil mi? Ben şahsen gördüm ve anladım. Şimdi içim çoook daha rahat. Erken veya geç olur hiç önemli değil, seçimlerde gidip oyumu seve seve Erdoğan'a vereceğim. Yani AKP'li falan değilim kesinlikle. Ama arkadaşlar Erdoğan gerçekten farklı bir kişilik. Bu depremde bunu anladım. Umarım sizlerde bu farkındalığı yaşarsınız.
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