Bomba asgari ücret kulisi! Bakan'a bu rakamı söyledi

Milyonlarca çalışanının gözü kulağı asgari ücret görüşmelerinde. Bugüne kadar rakam ortaya sunmayan Türk-İş, ilk kez asgari ücrete ilişkin önerisini hükümete iletti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantısı dün Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirilirken, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e bir rakam söylediğini belirtmişti.

Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre Atalay'ın Bakan Bilgin'den asgari ücretin 4 bin TL'nin altına düşürülmemesini istediği öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre işçi tarafı asgari ücretin 4 bin liranın altına indirilmemesini istedi.

Refah artışı istedi

Atalay dün yaptığı açıklamalarda kamu emekçisine olduğu gibi işçiye de ek refah artışı yapılması gerektiğini söyledi.

Atalay, "Bize de memurlara da enflasyonun üzerinde bir zam olduğu zaman devlet onları veriyor. Bakan Beyin ifadesine göre enflasyonun üzerinde ne varsa kümülatif onu tamamlamayı düşünüyorlar. İşçiyi bunun dışında tutmaları mümkün değil" dedi.

2022 asgari ücret zammı için beklentiler yüzde 30'un üstü ve yüzde 45'in altında yoğunlaşırken Türk-İş Başkanı Atalay, "Oluşan rakamların altına evet demeyiz" dedi.

Yarın TİSK'te yapılacak üçüncü toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu da asgari ücret hesaplamasını sunacak.

"Vergi yükü hafifletilmeli"

Çalışanların mevcut asgari ücretle 15 gün dahi geçinemediğini kaydeden Ergün Atalay, "Bunu vergiden mi veya başka yönden mi telafi ederler ben onu bilmiyorum. Ben ekonomist değilim. Ülkeyi yönetenler bu konuda makul, mantıklı bir rakam önümüze getirirlerse, işçi, işveren ve hükümet birlikte kısa bir zamanda imzalamayı temenni ediyoruz. Arzumuz biran evvel önümüze bir rakam gelsin. Kamuoyunu fazla meşgul etmenin bir anlamı yok. Arzu ettiğimiz bir rakam gelmezse çabuk olmanın da anlamı yok" diye konuştu.

Önder: Bu yıl daha önemli

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder de, "Bu yıl hem işçi hem işveren hem de devlet için biraz daha önemli sanıyorum asgari ücret. Ben daha önce 2019'da, 2012'de ve 2008'de olduğu gibi bu sene de oy birliğiyle hem işçi hem işveren hem de devletin ortak mutabakatıyla çıkmasını diliyorum" değerlendirmesini yaptı.

Kritik eşik 4 bin lira

Uzmanlar asgari ücretin yüzde 30'un altına inmesi ve yüzde 45'in üzerine çıkmasının zor olduğunu belirterek, kritik eşiğin 4 bin lira olduğunu ifade ediyorlar.

Beklenti yükseldi

İlk toplantıda Bakan Bilgin'in 26 ilde 2 bin 500 çalışan ve 604 işverenle yaptıkları anket sonuçlarını açıklaması üzerine, işçi kesiminin ağırlıklı 3 bin 750-4 bin lira, işveren kesiminin ise 3 bin 500-3 bin 750 lira arasında asgari ücret talep ettiği öğrenilmişti.

Asgari ücret, halen bekâr bir işçi için aylık net 2.825 lira olarak uygulanıyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4 kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar Bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.