Bomba anket: AK Parti, adaylar belirlenmeden CHP'ye fark attı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında hiçbir seçim başarısı gösteremeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler öncesinde oldukça iddialı. AK Parti ve CHP, büyükşehirlerde başarı için titiz çalışmalar başlattı. Belediyecilik konusunda tecrübesiyle öne çıkan Başkan Erdoğan, aday belirleme konusunda ince eleyip sık dokuyor.

İstanbul ve Ankara'ya özel önem veren Başkan Erdoğan, teşkilatın sıkı bir şekilde çalışmasını istedi.

CHP her zaman gibi karışık

CHP'de ise adeta koltuk kavgası var. İstanbul'da CHP'nin adayı olmak isteyen birçok milletvekili üst üste açıklamalar yapmaya başladı. Bu durum, partide liderin etkisizliğini de ortaya koydu. Genel Merkez'in sessiz kalması, önüne gelen CHP'linin İBB için adaylığını açıklamasına neden oluyor.

Siyasi partiler belediye başkan adaylarını belirlemek çalışmalarını yürütürken, anket şirketleri de çalışmalara başladı.

Son anket Mediar'dan geldi.

AK Parti farkı açtı

İstanbul'daki seçmenin nabzını tutan Mediar, İstanbul'da sonuçların AK Parti'yi işaret ettiğini ortaya koydu.

Adayların bile henüz belirlenmemesine rağmen İstanbul'da AK Parti'nin oyu, CHP'nin 10 puan önünde.

MHP ile İP yüzde 7 seviyesinde gösterilirlen, HDP'nin İstanbul'daki oyu yüzde10.