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Bomba açıklama: Rusya konusunda yalan söyledim!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, 'Rusya' konusunda ABD Kongresine yalan söylediğini kabul etti.

29 Kasım 2018 Perşembe 19:29
Bomba açıklama: Rusya konusunda yalan söyledim!

ABD Başkanı Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, hakkındaki 'Rusya soruşturmasında Kongreye yanlış beyanda bulunma' suçlamasını kabul etti.

ABD basını, Cohen'in bugün sabah 09.00 civarı (TSİ 17.00) New York'ta Federal Mahkemeye gelerek hakim karşısına çıktığını duyurdu.

"Kongreye yalan söyledim"

Basında yer alan haberlere göre, mahkemede, Moskova'da bir Trump Tower inşa edilmesi planı konusunda, geçen yıl ABD Kongresine yalan söylediği itirafında bulunan Cohen, böylelikle hakkındaki "Rusya soruşturmasında Kongreye yanlış beyanda bulunma" suçlamasını kabul etmiş oldu.

Mahkeme salonunda, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları soruşturan Özel Savcı Robert Mueller ile çalışan bir savcının da hazır bulunduğu aktarıldı.

Cohen, adliye çıkışında herhangi bir açıklama yapmadı.

Ağustosta anlaşma yoluna gitmişti

Trump'ın eski avukatı Cohen, ağustos ayında New York'ta federal savcılarla anlaşma yoluna gitmişti.

Cohen, "vergi kaçırma", "banka dolandırıcılığı" ve "seçim kampanyası finansmanında usulsüzlük yapma" suçlamalarını kabul etmişti.

ABD'de, Trump'ın seçim kampanyasında usulsüzlük bulunduğu gerekçesiyle burada görev yapan isimler, FBI tarafından sorgulanmaya devam ediyor.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 19:29
  1. Michael Cohen
  2. ABD
  3. Trump

YORUM YAZ

  • HaticeHatice29 dk önce
    Neyiniz dogru yalan iftira atarak ulkelerin hayatini karartiyorsunuz irak bolundu suriye bolundu arap yarimadasini daha once bolmustunuz simdi bes parcaya daha bolmek icin bir geri zekaliyi kral olurum hayali yasayan muslumanim diye gecinen bir katili kullanarak kutsal topraklara neler yapacaksiniz kimbilir o katilin topraklarinda bulunan kiblemiz olan kabeyi peygamber efendimizin ehlibeytin ashabi kiramin mezarlarini yahudilere peskes cektirecekler ve olmez kalirsak yine fil suresindekileri yasiyacagiz demektir bu kafir abd yi bir sey zannedenlere yaziklar olsun bak adam itiraf ediyor cunku bunlar yalani dogru zannedenlerden adlari ustunde kafir
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