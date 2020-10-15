Bomba açıklama! İşte Putin'in Türkiye korkusunun asıl nedeni

Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırılarıyla yıllardır çözülemeyen Dağlık Karabağ sorunu yeniden alevlendi. Azerbaycan Ermeni işgali altındaki topraklarını kurtarma için operasyonlarını sürdürürken devreye giren Rusya, masada Türkiye’yi devre dışı bırakmak istiyor.

Ankara’nın müzakare masasında olmasını engellemek için çeşitli girişimlerde bulunan Rusya’nın asıl amacını Rusya uzmanı Azerbaycanlı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl açıkladı. İsmayıl "Rusya, müttefiki olan Ermenistan'ın zor durumda kalmaması ve en önemlisi de bölgede statükonun değişmemesi için elinden gelen çabayı gösteriyor" açıklamasında bulundu.

"Türkiye dengeleri değişitirir"

Rusya’nın bölgede statükonun değişmesini istemediğinin altını çizen Toğrul İsmayıl, Minsk Grubu eş başkanlarını da aynı amaçta olduğuna dikkat çekerek "Statükonun değişmemesi Rusya'nın işini yarıyor. Hem bölgede varlığını güçlendiriyor hem de Ermenistan'ın Rusya'ya ihtiyacı daha da artıyor. Rusya'nın Ermenistan'da askeri üssü var. Ermenilerle ortak ordu kurdular ve bir şekilde silah hibe ediyorlar. Ama diğer taraftan Rusya'nın Azerbaycan ile de iş birliği var. En önemlisi de Karabağ sorunu çözülürse Rusya'nın Azerbaycan'ı kontrol etmek zor olacak diye düşünüyor" yorumunda bulundu.

Türkiye’nin Güney Kafkasya’daki sorunlarn çözümünde etkin rol oynamasının dengeleri değiştireceğini belirten İsmayı, Rusya’nın da bundan korktuğunu ifade ederek "Türkiye müdahil olursa dengeler Rusya ve Ermenistan'ın aleyhine olur. Bu nedenle Rusya, Türkiye'yi süreçten uzak tutmaya çalışıyor" değerlendirmesini yaptı.