Bolvadi’nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki Tarihi İmaret Camei’de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki Tarihi İmaret Camei’de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Sakal-ı Şerif öğle namazının ardından İmaret Camii’ne getirildi. Bolvadinliler Sakal-ı Şerif’i görmek için camiye adeta akın ederek uzun kuyruklar oluşturdular. Yirmi kat bohça içinde çelik bir kasada saklanan Sakal-ı Şerif’i ziyarete gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı ziyaretçiler cep telefonlarıyla Sakal’ı Şerif’in fotoğrafını ve görüntüsünü çekti. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in sakalını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar duygulu anlar yaşayarak gözyaşlarına da hakim olamadı.

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