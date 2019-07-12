Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları

BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıklarına kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde devam eden kırmızı-beyazlı ekipte futbolcular, teknik direktör Giray Bulak yönetiminde core antrenmanı ve pas çalışması yaptı.

Daha sonra aerobik ve dayanıklılık çalışması yapan Bolusporlu futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı açma germe hareketleriyle sonlandırdı.





- Bulak: "Kadro daha tamamlanmadı"





Antrenman öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Boluspor'un teknik direktörü Giray Bulak, temmuz ayının 3'ünde başladıkları yeni sezon hazırlıklarını ara vermeden sürdürdüklerini belirtti.

Bulak, yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ettiklerini dile getirerek, "Tabii daha çok genç çocuklarla çalışıyoruz. Onları görmek ve değerlendirmek istiyoruz. Onlar da çok istekli ve arzulu çalışıyorlar. Takıma girebilmek ve takımda olabilmek için her şeyi yapıyorlar. Diğer takımların misafir olarak geldiği Bolu'da bizler ev sahibi olarak çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Boluspor'un kadrosunun henüz lige hazır olmadığını bildiren Bulak, kadronun daha tamamlanmadığını, her geçen gün görüştükleri, takip ettikleri oyuncu bulunduğunu kaydetti.

Bulak, Boluspor'un her sene olduğu gibi bu sene de ligin iyi takımlarından birisi olacağına vurgu yaparak, şunları söyledi:

"İnşallah bu ligin iyi takımlarından birisi olacağız. İyi takım olmak da bizi hedefe taşıyabilir ama öncelikle iyi takım olmak istiyoruz. Felsefesi ve metodu olan bir takım olmayı hedefliyoruz. Oyun planlaması olan, kendi oyununu oynayan, pasa dayalı, çok pas yapan bir takım olmak istiyoruz. Bunları yapıp uygulamak ve oyuncumuzu da bu planlama içerisinde oynatmayı amaçlıyoruz. İnşallah bunda da başarılı olacağız."





- "6-7 hazırlık maçı daha yapacağız"





Boluspor'un hazırlık maçları ile ilgili de bilgiler veren Bulak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir hazırlık maçı yaptık. İkinci maçımızı yarın Fenerbahçe ile stadımızda oynayacağız. Dolayısıyla orada gençlere şans vereceğiz. Onları göreceğiz. Daha sonraki planlamamız içerisinde 6-7 hazırlık maçımız daha var. Hem hazırlıklar hem de maçlar devam edecek. Hem transferler devam edecek hem de gördüğümüz ufak tefek eksiklikler varsa onları tamamlayacağız. Umuyorum, Boluspor hem çok daha iyi yerlerde olur hem de bilinen o eski kültürü olan alışkanlığını devam ettirir."



