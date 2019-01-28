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Boluspor'da Orhan Kaynak dönemi

- Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Orhan Kaynak ile sezon sonuna kadar anlaştı

28 Ocak 2019 Pazartesi 12:06
Boluspor'da Orhan Kaynak dönemi


BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik direktör Orhan Kaynak ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine, Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı, teknik direktör Orhan Kaynak, yöneticiler ve yardımcı antrenörler katıldı.

Törende konuşan Çarıkcı, bir hafta önce teknik direktör Sait Karafırtınalar ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını hatırlatarak, "Bu süre içerisinde altyapı hocalarımızla Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray maçına, ligde de Tetiş Yapı Elazığspor maçına çıktık. Altyapı hocalarıma teşekkür ediyorum. Bizi iki maçta en iyi şekilde temsil ettiler." diye konuştu.

Çarıkcı, teknik direktör Orhan Kaynak ile görüştüklerini dile getirerek, "Görüşme sonucunda da Orhan Kaynak hocamızla sezon sonuna kadar anlaştık. İnşallah Ümraniyespor maçı ile de bir seriye başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarına da değinen Çarıkcı, transfer konusunda görüşmelerin sürdüğünü, perşembe gününe kadar istenilen transferlerin yapılacağını kaydetti.

Teknik direktör Orhan Kaynak ise sezon sonuna kadar Boluspor'un hedefleri doğrultusunda çalışma yapacağını belirterek, "Bu hedefe ulaşmak tek başına olmuyor. Oyuncularımız ve taraftarlarımızın katkılarıyla bu hedefe ulaşırız. Birlikteliğe önem veren bir ekibiz. Tek başına hiç kimsenin başarılı olamayacağını düşünerek, bunu da oyuncu arkadaşlarımıza hissettirerek, sezon sonunda mutlu sonu görmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak, kulübün şartları doğrultusunda ihtiyaç olan yerlere 3 ya da 4 transfer yapmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 12:06
  1. Boluspor
  2. Necip Çarıkcı
  3. Orhan Kaynak
  4. Spor Toto 1. Lig

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