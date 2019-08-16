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"Boluspor şampiyonluğu hak ediyor"

- Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı:"İnşallah ilk maça iyi başlar ve ligi iyi bitiririz"

16 Ağustos 2019 Cuma 16:33
"Boluspor şampiyonluğu hak ediyor"


BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkcı, "Artık Boluspor şampiyonluğu hak ediyor. İnşallah ilk maça iyi başlar ve ligi iyi bitiririz." dedi.

Bolu ekibi, yarın deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçı için Ankara'ya hareket etmeden önce kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde toplandı.

Kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular ile bir grup taraftar kurban keserek dua etti.

Daha sonra Boluspor kafilesi takım otobüsüyle Ankara'ya yola çıktı.


- Çarıkcı: "Takımımıza ve hocamıza güveniyoruz"


Başkan Necip Çarıkcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezonda bütün takımlara başarılar diledi.

Boluspor'un sezonun ilk maçını oynamak üzere Ankara'ya hareket ettiğini belirten Çarıkcı, "Yeni sezonda iyi ve centilmence müsabakalar olsun. İyi olan kazansın. İyi oynayan şampiyon olsun." diye konuştu.

Çarıkcı, her sene olduğu gibi bu sene de iddialı bir takım kurduklarını anlatarak, "Bolu takımının iyi bir seyircisi var. Artık Boluspor bu şampiyonluğu hak ediyor. İnşallah ilk maç iyi başlar ve ligi iyi bitiririz. Sakatsız, cezasız bir maç istiyoruz. Artık sezona başlıyoruz. Umutluyuz, takımımıza ve hocamıza güveniyoruz. " ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 16:33
  1. Boluspor
  2. Futbol
  3. Osmanlıspor
  4. TFF 1. Lig

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