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Boluspor, Poepon'i renklerine bağladı

- Forvet oyuncusu Rydell Romano Poepon:- "Tabii ki başka takımlar da vardı benimle ilgilenen ama şu an kalbimin ait olduğu yerdeyim. Tekrar burada olmak çok güzel"

07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:44
Boluspor, Poepon'i renklerine bağladı


BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, forvet oyuncusu Rydell Romano Poepon ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp binasında Poepon için düzenlenen imza törenine, Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı ve yöneticiler katıldı.

Geçen sezon Gazişehir Gaziantep'te forma giyen Poepon, kırmızı-beyazlı ekiple 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde konuşan Çarıkcı "İki sezon bizde oynayan ve çok başarılı olan, Türk futbolunun da tanıdığı Rydell Romano Poepon ile 2 yıllık mukavele yaptık. Bolumuza hayırlı olsun." dedi.

Çarıkcı, geçen sene de Poepon ile görüştüklerini ancak transferin gerçekleşmediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bir aydır Poepon ile görüşüyorduk. Bizlere maddi yönden memnun olduğunu fakat Bolu'da bulduğu maneviyatı yaşamadığını söyledi. Poepon'a birçok takım talip olmasına rağmen tercihini bizden yana kullandı. Bu anlamda kendisine teşekkür ediyorum. Yeni bir heyecan, yeni bir teknik kadro, genç bir takım... İnşallah Poepon ilk yıldaki gücünü yeniden bizlere gösterecek."

Transfer çalışmalarının devam ettiğini, 2 oyuncu daha almayı düşündüklerini anlatan Çarıkcı, bu oyuncularla ilgili görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi.


- "Tekrar yuvamda olmak çok güzel"


Hollandalı futbolcu Rydell Romano Poepon ise kulüp başkanı başta olmak üzere tüm yönetime kendisine bu şansı tekrar verdikleri için teşekkür etti.

Transfer sezonu boyunca sürekli konuştuklarını belirten 31 yaşındaki futbolcu, "Tabii ki başka takımlar da vardı benimle ilgilenen ama şu an kalbimin ait olduğu yerdeyim. Tekrar burada olmak çok güzel. Bolu benim zayıf noktam, o yüzden hayır diyemezdim. Belki süreç biraz uzun sürmüştür ama tekrar burada olmak çok mutluluk verici. Burayla ilgili kararım tamamen hissiyatım, maneviyatımla alakalıdır, başka şeyleri çok da konuşmadık. Tekrar yuvamda olmak çok güzel." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:44
  1. Boluspor
  2. Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı
  3. Rydell Romano Poepon

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