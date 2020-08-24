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Spor Boluspor Bekir Yılmaz ve Ömer Alıcı'yı renklerine bağladı
Spor

Boluspor Bekir Yılmaz ve Ömer Alıcı'yı renklerine bağladı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 17:48:53 -
Boluspor Bekir Yılmaz ve Ömer Alıcı'yı renklerine bağladı

BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, orta saha oyuncusu Bekir Yılmaz ve kaleci Ömer Alıcı ile birer yıllık anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Boluspor'un, geçen sezon Giresunspor forması giyen Bekir Yılmaz ve Hatayspor'da oynayan Ömer Alıcı ile birer yıllık anlaşma imzaladığı belirtildi.

Yeni transferler Yılmaz ve Alıcı'nın öz geçmişine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"6 Mart 1988 İzmir doğumlu olan tecrübeli futbolcu Bekir Yılmaz, Buca Belediyespor'da futbola başladı. Bucaspor Kulübünde profesyonel olan Yılmaz, Manisaspor, Bursaspor, Adanaspor, Gençlerbirliği ve Giresunspor takımlarında forma giydi. 120 kez Süper Lig, 153 kez TFF 1. Lig maçına çıkan Bekir Yılmaz, 40 kez Türkiye Kupası maçında forma giydi.

23 Eylül 1985 Antakya doğumlu olan tecrübeli kaleci Ömer Alıcı, Hatay Telekomspor'da futbol kariyerine başladı. Daha sonra Kırıkhanspor, Ümraniyespor, Menemenspor ve Hatayspor formalarını giyen Alıcı, kariyerinde 142 profesyonel karşılaşmaya çıktı."

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