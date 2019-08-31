Bolu'nun CHP'li başkanından bir skandal daha! "Eğer para vermezseniz..."

Mülteciler hakkında söyledikleriyle gündeme oturan Bolu'nun CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, skandal uygulamalarının ardından şimdi de esnaftan para istedi. Yerel bir televizyon programında, Boluspor için esnaftan yardım istediklerini söyleyen Özcan, "Valimizin himayesinde belediye başkanı, ticaret odası başkanı gidecek birine, artık o kapıdan boş dönülmez. Çünkü yarın o kapısına gittiğimiz kişi farklı bir taleple bizim kapımıza geldiğinde güler yüzlü karşılanmak istiyorsa, ki istiyordur herhalde gereğini yerine getirecektir" diyerek adeta esnafı tehdit etti.

"Dönüşler olacak tabii"

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, programda Boluspor'a yardım etmeyen esnafın zor durumda kalacağını açıkça ifade eden Özcan şunları söyledi; ''Sayın vali ve ticaret odası başkanımıza teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte işyerlerini ziyaret ediyoruz. Diyoruz ki, Boluspor hepimizin, bu şehrin marka değeri. Gelin elinizi cebinize atın. O sene bu sene olabilir. Öyle olsun istiyoruz. Diğer yıllardan çok daha fazla bir katkı yapmanızı bekliyoruz diyoruz. Dönüşleri de Sayın valimize yapacaklar. Dönüşler olacak tabii. Bu işin şakası olur mu?''

Üstü kapalı tehdit

Özcan, "Artık o kapıdan boş dönülmez. Dönülmemesi lazım. Çünkü yarın o kapısına gittiğimiz kişi farklı bir taleple bizim kapımıza geldiğinde güler yüzlü karşılanmak istiyorsa ki istiyordur, herhalde gereğini yerine getirecektir. Sözlerim net anlaşıldı mı bilmiyorum. Bir vali, belediye başkanı, ticaret odası başkanı bir yere gidiyorsa ve oradan bir sonuç alamıyorsa o kişi bizim kapımıza geldiğinde belli konularda çok zorlanabilir demek istiyorum. Akıllı insanlar onlar da yardımcı olacaklardır" dedi.