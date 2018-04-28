THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bolu'da yurtta kalan 39 kız öğrenci yemekten zehirlendi

213 öğrencinin kaldığı özel bir kız yurdunda, yedikleri akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 39 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 09:56
Bolu'da yurtta kalan 39 kız öğrenci yemekten zehirlendi

Tabaklar Mahallesi Haznedarlar Sokak'ta, 213 öğrencinin kaldığı özel bir kız yurdunda 39 kişi, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayeti olan öğrenciler, durumu yurt yönetimine bildirdi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin kaldığı yurda çok sayıda ambulans sevk edildi. Öğrenciler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Midelerinde rahatsızlık hisseden bazı öğrenciler de kendi imkanlarıyla hastanelere gitti. Hastanede tedavileri süren öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TAVUK VEYA TATLI ŞÜPHESİ

Yurtta öğrencilere verilen akşam yemeğinde; mercimek çorbası, pirinç pilavı, tavuk ızgara, patates kızartması ve sütlü tatlı olduğu öğrenildi. Öğrencilerin mide şikayetlerinin nedeninin hangi yiyecekten kaynaklandığı ile ilgili incelemeler sürerken, tavuk ya da sütlü tatlının öğrencilerin rahatsızlanmasında etken olabileceği üzerinde duruluyor. Olayın ardından, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "İlimizde özel bir yurtta kalan öğrencilerin bulantı ve kusma şikayeti ile sağlık kuruluşlarımıza başvuruları üzerine gerekli incelemeler Bolu İl Sağlık Müdürlüğünce başlatılmıştır. Bolu İl Sağlık Müdürlüğümüzce gerekli tespitlerin hızlıca yapılabilmesi için örnekler alınmış Ankara Halk Sağlığı laboratuvarına gönderilmiştir. Tavuk ya da tatlıdan şüphelenmek ile birlikte sonuçlar çıkıp bu detay netleştiğinde halkımızla paylaşılacaktır. Hastanelerimize başvuran hastalarımızın Şu an için genel durumları iyi olup gerekli tedavileri yapılmaktadır."

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 09:56
  1. Bolu
  2. Ankara
  3. bolu
  4. yurt
  5. zehirlendi
  6. yemek

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ordu'da üretti ünü Japonya'ya ulaştı!
    1. Ordu'da üretti ünü Japonya'ya ulaştı!
    2. HDP'nin anketinden Şener çıktı!
    3. Trump'tan açıklama! 'İran nükleer..
    4. Erteleme alışkanlığını düzeltmenin..
    5. TSK'dan açıklama!
    6. Davutoğlu hakkında flaşsözler: Bence..
    7. Yerli ilaçta start verildi!
    8. Yerli ilaç için start verildi!
    9. Bebeklerin acıktığını anlamanın yolları
    10. Emniyet müdüründen HDP'lilere ayar:..
    11. Ahmet Hakan: Gül'e Saadet yetmez! Çatı..
    12. Emniyet Müdürlüğü'nün fotoğrafını..
    13. AK Parti'de sürpriz aday!
    14. Diyarbakır'da polisekalleş saldırı!
    15. Galatasaray'da büyük şok! Fatih Terim..
    16. Sadece kargo bekleyenlerin anlayacağı..
    17. 59 Afgan kaçak yakalandı
    18. WhatsApp hangi bilgilerinizi saklıyor!
    19. CHP'den flaş adaylık açıklaması!
    20. Gökçek kriterleri paylaştı: Hadi çıkın..
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    'Nakiti tükettim Enes, yardım et!'
    'Nakiti tükettim Enes, yardım et!'
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
    Başbakan'dan Karamollaoğlu'nun "devleti bize teslim edin" sözlerine cevap
    Başbakan'dan Karamollaoğlu'nun "devleti bize teslim edin" sözlerine cevap

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Abdullah Gül yakın çevresine demiş ki...
    Abdullah Gül yakın çevresine demiş ki...
    Abdullah Gül: Yarın açıklayacağım
    Abdullah Gül: Yarın açıklayacağım