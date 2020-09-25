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Aktüel Bolu'da yetiştirilen tatlı patatesin hasadına başlandı
Aktüel

Bolu'da yetiştirilen tatlı patatesin hasadına başlandı

Ziraat mühendisi Muhterem Özsoy Çilata: - "Bolu ve çevresinde bir ilk olan tatlı patates üretim ve hasadı sonrası çiftçilere örnek olacağımı ümit ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-09-25 16:14:13 -
Bolu'da yetiştirilen tatlı patatesin hasadına başlandı

BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan ve üniversiteden mezun olduktan sonra köyüne yerleşerek çiftçiliğe başlayan ziraat mühendisi Muhterem Özsoy Çilata, tatlı patates yetiştirdi.

Ankara Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra evlenerek köyüne yerleşen 30 yaşındaki Çilata, babadan kalma 8 dönümlük bahçesine ektiği tatlı patatesleri toplamaya başladı.

Mudurnu'ya yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kabaca Dibi mevkisindeki bahçesine diktiği patatesleri toplayan Çilata, bölgeye yeni bir tarım ürünü kazandırmanın sevincini yaşıyor.

Çilata, AA muhabirine, bu yıl ilk defa diktiği tatlı patatesleri, verim durumuna göre gelecek yıllarda da dikeceğini belirterek, "Deneme ürünü olması nedeniyle patatesleri tek tek inceliyorum. Tatlı patatesleri verim durumuna göre nerede nasıl üretileceğini bakarak gelecek nesillere de aktarmaya çalışacağım. Bolu ve çevresinde bir ilk olan tatlı patates üretim ve hasadı sonrası çiftçilere örnek olacağımı ümit ediyorum." dedi.

Bahçesinde 7 patates türünü 5 farklı dikim metodu ile denediğini dile getiren Çilata, "Bu 7 farklı patatesten 6'sı güzel verim verdi. Buraya adapte oldu. Bu sıcak iklim bitkisi, burada yetişebiliyor ve ürün alabiliyoruz. İnşallah ülkemize ithal olarak gelen bu tatlı patatesi Bolu'da daha fazla yetiştirmek ve daha fazla insanın sofrasına konuk etmek için çalışmalarımız var. Bununla ilgili de Bolu Belediyesi aracılığıyla inşallah daha fazla ekim yapacağız." ifadelerini kullandı.

Çilata, bu patates türlerinin, sofraların yanı sıra farklı alanlarda da değerlendirilebileceğini belirterek, verimin çok güzel olduğunu, bir kökten 5 kilogram alınan da 1 kilogram alınan da olduğunu söyledi.

Bu patatesin yaprağının da yemeklerde kullanılabildiğini aktaran Çilata, "Hayvanlar için silaj yapılabilir. Hem kökleri de değerlendirilebilir. Bolu çevresinde yok. İlk defa biz denedik ve başardık." dedi.


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