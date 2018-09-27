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Bolu'da yavru köpekleri tüfekle vurma sebebi bakın neymiş!

Göynük ilçesinde, tüfekle ateş edilerek 3 yavru köpeğin öldürüldüğü olayla ilgili bir şüphelinin idari para cezasına çarptırıldıktan sonra serbest kaldığı öğrenildi.

27 Eylül 2018 Perşembe 16:34
Bolu'da yavru köpekleri tüfekle vurma sebebi bakın neymiş!

Göynük Hasanlar köyünde geçen hafta 3 yavru köpek tüfekle vuruldu. Köpeklerden 2'sinin öldüğü görülürken, 1 yavru köpek ise köylüler tarafından veterinere götürüldü. Yavru köpek de veteriner kliniğinde öldü. Vahşi olayın haberlere konu olmasının ardından Göynük Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Bolu Hayvanları Koruma Derneği (BOLHAYKO) de davaya müdahil olmak için savcılığa giderek şikayetçi oldu. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla jandarma ekipleri önceki gün bir şüpheliyi yakaladı. Köyde tavuk kümesi bulunduğu öğrenilen şüpheli köpekleri vurduğunu itiraf etti. Şüphelinin ifadesinde köpeklerin kümese girerek tavuklara zarar vereceğinden korktuğu için rastgele ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Jandarma tarafından köpeklerin sahipsiz olduğunun belirlenmesinin ardından şüpheliye 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan idari para cezası uygulandı. Şüpheli daha sonra serbest kaldı.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 16:34
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