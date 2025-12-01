Bolu’da vatandaşlar oraya akın etti: Fiyat düştü, tezgahlar doldu taştı

Bolu’da kış mevsiminin ilk gününde halk pazarı balık tezgâhlarıyla dolup taştı. İhsaniye Mahallesi’nde her pazartesi kurulan pazarda, kilosu bir süre önce 200 liradan 150 liraya düşen hamsi vatandaşların yoğun ilgisini topladı. İHA’nın aktardığı bilgilere göre balık tezgâhlarının önünde uzun sıralar oluştu.

“Bolu’ya Gelen Hamsi Türkiye’ye Gelmez”

Balıkçı İlhan Başaran, sezon başından bu yana hamsinin Bolu’ya kaliteli ulaştığını belirtti. Hamsinin artık Ereğli yerine Rize ve Giresun bölgelerinden geldiğini ifade eden Başaran, nakliye masraflarının fiyatları etkilediğini söyledi. Başaran, “Bolu’ya gelen hamsi Türkiye’nin hiçbir yerine gelmez. Tek tek seçiyoruz, içine çöp koymuyoruz. Şu an en güzel balık hamsi” dedi. Tezgahta zargana, mezgit, çupra ve levrek de yer aldı ancak en çok talep gören yine Rize hamsisi oldu.

Tazelik Uyarısı: “Solungaç Açıldığında Kırmızı Olmalı”

Başaran, balığın tazeliğini anlamak isteyenlere de önemli bir uyarıda bulundu: “Solungaç açıldığında kırmızıysa tazedir. Tezgahta bekledikçe kırmızıya dönen balık ise bayattır.” Pazardan alışveriş yapan vatandaşlar ise fiyatların makul olduğunu belirterek, “Bir kilo hamsi aldık, gayet uygun” şeklinde konuştu.