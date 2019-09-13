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Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

Bolu’da jandarma ekiplerinin merkeze bağlı köyler ve Göynük ilçesinde yaptığı uyuşturucu operasyonlarında uyuşturucu hap, esrar ve kenevir bitkisiyle yakalanarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 Eylül 2019 Cuma 17:34
Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

Bolu’da jandarma ekiplerinin merkeze bağlı köyler ve Göynük ilçesinde yaptığı uyuşturucu operasyonlarında uyuşturucu hap, esrar ve kenevir bitkisiyle yakalanarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Örencik ve Yuva köyleri ile Göynük ilçesine bağlı Susuz köyünde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda Örencik ve Yuva köylerinde 42 adet uyuşturucu hap ve 3 gram kubar esrarla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. Ekiplerin, Göynük ilçesi Susuz köyü mevkiinde ormanlık alanda yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin Sakarya ili Taraklı ilçesi Yenidoğan beldesinde bulunan evlerinde yapılan aramada 50 kök kenevir bitkisi ve 2 bin 700 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. İfadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürülen şüphelilerden 1’i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 17:34
  1. doğa

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