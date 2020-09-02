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Aktüel Bolu'da tarla günü etkinliği düzenlendi
Aktüel

Bolu'da tarla günü etkinliği düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-09-02 17:36:28 -
Bolu'da tarla günü etkinliği düzenlendi

BOLU (AA) - Bolu'da "Yerli ve Milli Patates Çeşitleri" adı altında düzenlenen tarla günü etkinliğinde, Örenci köyünde 4 dönümlük arazide ekimi gerçekleştirilen dört çeşit patates hasadı yapıldı.

Etkinlikte konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentin yüzde 64'ünün ormanlarla kaplı olduğunu, yüzde 14'ünü de tarım arazilerinin oluşturduğunu söyledi.

Bu arazilerde arpa, buğday, patates, domates, biber, fasulye, elma, armut, şeftali olmak üzere toplamda 750 bin ton ürün yetiştirildiğini aktaran Ümit, "Enginar da üretiliyor. Bin ton enginar üretimiyle ülke genelinde yedinci sırada yer alıyoruz. Enginarın her geçen gün kıymeti daha da anlaşılıyor. İlimiz enginar üretimi konusunda önemli merkezlerden biri haline geldi ve bu yükselerek devam edecektir." diye konuştu.

Patates üretimine de değinen Ümit, 54 bin dekar alanda 134 bin ton patates ürettiklerini, bu miktarla ülke genelinde Niğde, Konya, Aksaray, Afyon gibi illerin de bulunduğu sıralamada 11'inci sırada olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Ümit, traktöre binerek tarlada patates hasadı gerçekleştirdi.

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