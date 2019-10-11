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Bolu'da tarihi eser operasyonu! 2 gözaltı

Bolu’da, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde Asur uygarlığına ait insan başı heykelle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

11 Ekim 2019 Cuma 14:39
Bolu'da tarihi eser operasyonu! 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde şehir merkezinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Yapılan aramada Asuruygarlığına ait olduğu değerlendirilen 15 santimetre uzunluğunda insan başı heykel ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan B.B. (22) ve M.Ş. (25) gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ele geçirilen heykel ise, incelenmek üzere müze müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 14:39
  1. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
  2. Asur uygarlığı

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