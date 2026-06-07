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Yerel Bolu’da sürü halinde gezen köpekler tedirgin ettirdi
Yerel

Bolu’da sürü halinde gezen köpekler tedirgin ettirdi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Bolu’da sürü halinde gezen köpekler tedirgin ettirdi

Bolu'nun Kılıçarslan Mahallesi'nde sürü halinde dolaşan başıboş sokak köpekleri, mahalle sakinlerini korkutuyor.

Mahalledeki sokak aralarında ve caddelerde başıboş dolaşan ve sayıları 15'i bulan köpek sürüsü, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Özellikle sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar ve sokakta oynayan çocuklar için tehlike oluşturduğunu belirten bölge sakinleri, duruma tepki gösterdi.

Sürü halinde hareket eden köpekler, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Köpekler nedeniyle yolda yürümekte güçlük çektiklerini ve çocuklarını tek başlarına sokağa çıkarmaya korktuklarını ifade eden mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi.

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