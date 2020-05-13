Bolu’da, sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan çocuklar parkları doldurdu

Bolu’da, sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılan 0-14 yaş grubu çocuklar, parklara giderek 40 gün sonra dışarı çıkmanın keyfini yaşadı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 Nisan tarihinde 20 yaş ve altı vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması, bugün itibariyle kademeli olarak kaldırılmaya başlandı. Korona virüse karşı elde edilen başarının ardından kademeli olarak başlayan normale dönüş kapsamında saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilen 0-14 yaş grubu çocuklar, aileleri ile birlikte Bolu’da parklara akın etti. Yaklaşık 40 gündür dışarı çıkamayan çocuklar, parklarda oyunlar oynayarak güzel vakit geçirdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından kardeşi ile beraber parka oyun oynamaya gelen 10 yaşındaki Ahmet Efe Yıldız, “Ben kendimi enerjik hissediyorum. Dışarı çıktıktan sonra arkadaşlarımla futbol oynadık” ifadelerini kullandı.

Ağabeyi ile beraber parka gelen 8 yaşındaki Alperen Yıldız ise, “İyi ve enerjik hissediyorum. Arkadaşlarımla gerçek hayat oynadım” diye konuştu.