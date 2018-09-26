THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Bolu'da seyir halindeki yumurta yüklü TIR'ın dorsesi yandı

TEM Otoyolu'nda yumurta yüklü TIR'ın dorsesinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

26 Eylül 2018 Çarşamba 16:41
Bolu'da seyir halindeki yumurta yüklü TIR'ın dorsesi yandı

 Ankara'dan İstanbul'a yumurta götüren Halil İbrahim E. idaresindeki 66 LU 020 plakalı TIR'ın dorsesi, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Dorseden çıkan dumanları fark eden sürücü, yol kenarındaki bir dinlenme tesisinin önünde aracını durdurdu. TIR'ı dorseden ayıran Halil İbrahim E, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın söndürme çalışması sırasında TIR'ın dorsesindeki yumurta kolileri yola saçıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması esnasında otoyolda bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 16:41
  1. İstanbul
  2. Bolu
  3. Ankara
  4. bolu
  5. tem
  6. tır
  7. yangın
  8. itfaiye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Titan'da toz fırtınaları bulundu
    1. Titan'da toz fırtınaları bulundu
    2. Parkta tartıştığı kocasını tabancayla..
    3. Sakarya'da parkta tartıştığı kocasını..
    4. Diyarbakır’da dilencinin üzerinden 7..
    5. Yolcu otobüsü koyun sürüsüne girdi!..
    6. Bingöl'de üç gün önce fark ettiler!..
    7. Osmaniye'de ağaç gövdesinden çıktı.....
    8. Eskişehirspor kupada 1-0 yenildi
    9. Donald Trump: Filistin'de iki devletli..
    10. Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu! 5..
    11. Samsun’da otomobil takla attı: 3 kişi..
    12. ABD'li borsayla ortaklık bitti! İşte..
    13. Tokat'da vahşet! Kediyi iple apartman..
    14. Türkiye'den açıklama: Tehdit hala..
    15. İzmir'de yolcu otobüsü sürüye çarptı,..
    16. Bekir Pakdemirli'den özeleştiri: Bana..
    17. Yalçın Topçu Türksoy'un düzenlediği..
    18. Bunlar hep İslam’sızlıktan.....
    19. Terör örgütünden Deyrizor'a baskın! 10..
    20. İnternet yayınlarına ebeveyn denetimi..
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2018
    Katar’dan dev hamle
    Katar’dan dev hamle
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?