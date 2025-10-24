  • İSTANBUL
Bolu'da sabah sisleri büyüledi! Şehir adeta kartpostallık manzara sundu
Yerel

Bolu’da sabah sisleri büyüledi! Şehir adeta kartpostallık manzara sundu

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bolu’da sabah sisleri büyüledi! Şehir adeta kartpostallık manzara sundu

Bolu’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, şehrin birçok noktasında kartpostallık görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, doğa manzarasının keyfini fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

Bolu'da sabah saatlerinde etkili olan sis, şehrin birçok noktasında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

 

Bolu merkeze bağlı köylerde etkili olan sis, adeta doğayı beyaz bir örtüyle kapladı. Özellikle dronla görüntülenen sis denizi, izleyenleri hayran bıraktı. Sabahın erken saatlerinde ortaya çıkan sis tabakası, güzel görüntüler ortaya çıkarttı. Görüntülerde ağaçlar, tepeler ve evler sisin arasında gizlenerek görsel bir şölen oluşturdu.

