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Bolu'da minik öğrenciler, hastane açılışında köpekleri sevdi

Bolu'da, belediye tarafından kurulan hayvan hastanesi düzenlenen törenle açıldı. Açılışın ardından minik öğrenciler, köpekleri sevmek için birbirleriyle yarıştı.

04 Ekim 2018 Perşembe 17:50
Bolu'da minik öğrenciler, hastane açılışında köpekleri sevdi

Bolu'da Yukarı Soku Mahallesi mevkisinde kurulan, içinde 2 ameliyathane, dijital röntgen odası, ultrasonografi ile muayene odası, kan tahlil laboratuvarı, yoğun bakım ünitesi, kedi bakım ünitesi,  hayvan yıkama ve kurutma odası, ameliyat öncesi ve sonrası bakım odaları, kuduz ve diğer zoonoz hastalıklara karşı 6 karantina odasına sahip Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi düzenlenen törenle açıldı. Hastanede, yavrulu her anne için mutlaka ayrı ve özel bir oda tahsis edildiği, atların, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların da bakılıp tedavi edildiği 3 ayrı barınak bulunduğu belirtildi.

Hastanenin açılışına Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, hayvan severler ve vatandaşlar katıldı. Açılış öncesi Bolu Atatürk İlkokulu öğrencileri protokole dans gösterisi yaptı. Öğrencilerin gösterisi ilgiyle izlendi.

Törende konuşan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, hastanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile hastanenin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından protokol ve vatandaşlar hastaneyi gezerek, tedavi gören hayvanları sevdi. Daha sonra Bolu İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki 2 iz takip ve arama kurtarma köpeği ile gösteri yapıldı. Köpekler açılışa katılan öğrenciler tarafından ilgi gördü. Minik öğrenciler, köpekleri sevmek için birbirleriyle yarıştı.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 17:50
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