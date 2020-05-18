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Bolu’da maske takma zorunluluğu getirildi

Bolu’da, Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda il genelinde maske takma zorunluluğu getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 13:29:30 -
Bolu’da maske takma zorunluluğu getirildi

Bolu’da, Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda il genelinde maske takma zorunluluğu getirildi.


Bolu’da, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında Hıfzıssıhha Meclisi yeni kararlar almak için video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantıda, il genelinde meskenler dışında maske takma zorunluluğu getirilmesi konusunda karar alındı. Bolu Valiliği tarafından duyurulan kararda, “Kontrollü sosyal yaşam süreci kapsamında il ve ilçelerimizin tamamında, tüm vatandaşlarımızın ikametleri dışında bulunacakları sokak, cadde, meydan, her türlü iş yeri, market, pazar, ticari, hususi, toplu taşıma araçları gibi tüm alanlarda ağız ve burunu kapatacak şekilde standartlara uygun maske takmalarına, aynı şekilde belirtilen yerlerde sosyal mesafe kurallarına uyarak kalabalık ortamlar oluşturulmadan hareket edilmesine, güvenlik kuvvetleri, zabıta ve diğer denetim ekipleri tarafından uygulamanın etkin şekilde denetlenmesine, kurala uygun hareket etmeyenler hakkında yasal işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir” denildi.

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