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Aktüel

Bolu'da kullanılmayan camide yangın çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-02 22:17:31 -
Bolu'da kullanılmayan camide yangın çıktı

BOLU (AA) - Bolu'da kullanılmayan ahşap cami, çıkan yangında zarar gördü.

Merkeze bağlı Kızılağıl köyü Karamanlar Mahallesi'ndeki tek katlı ahşap kullanılmayan camide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında camide bulunan boş piknik tüpü patladı.

Kontrollü hareket eden ekipler, yangını kontrol altına alarak, söndürdü.

Kullanılmayan cami tamamen yandı.





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