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Bolu'da koronavirüsü yenen 2 hasta alkışlarla taburcu edildi

2020-04-17 20:28:32 -
Bolu'da koronavirüsü yenen 2 hasta alkışlarla taburcu edildi

BOLU (AA) - Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 2 hasta evlerine gönderildi.

Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs tedavisi gören Cemil Koç (39) ve Berat Aydın (19) taburcu edildi. Koronavirüsü yenen Koç ve Aydın, sağlık personellerinin alkışlarıyla hastaneden ayrıldı. Koç ve Aydın, kendileriyle ilgilenen sağlık personeline teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanemizden korona tedavisinden iki hastamız daha şifa ile taburcu oldular. Diğer tüm hastalarımıza şifa diliyor, tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz."


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