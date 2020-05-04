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Aktüel

Bolu’da kentin en işlek caddeleri vatandaşın kullanımına açıldı

Bolu’da Korona virüs ile mücadele kapsamında kapatılan İzzet Baysal ve Cumhuriyet Caddeleri, kontrol ve denetimler arttırılarak açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 12:47:23 -
Bolu’da kentin en işlek caddeleri vatandaşın kullanımına açıldı

Bolu’da Korona virüs ile mücadele kapsamında kapatılan İzzet Baysal ve Cumhuriyet Caddeleri, kontrol ve denetimler arttırılarak açıldı.


Bolu’da Korona virüs ile mücadele kapsamında 3 Nisan tarihinde Umumi İl Hıfzısıhhha Kurulu tarafından alınan karar ile beraber, kentin en işlek noktaları olan İzzet Baysal ve Cumhuriyet Caddeleri kapatıldı. 15 gün sonra tekrar toplanan Umumi İl Hıfzısıhha Kurulu kararı uzattı. Umumi İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından yeni alınan kararlar doğrultusunda İzzet Baysal ve Cumhuriyet caddeleri kontrol ve denetimler arttırılarak tekrar yayaların kullanımına açıldı. Alınan kararlar kapsamında caddelere maskesiz giriş yapılamayacağı belirtilirken, aynı ortamda bulunan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaması durumunda da haklarında işlem yapılacağı ifade edildi.

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