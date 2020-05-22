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Bolu'da karantina süresi dolan 146 kişi evlerine uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:46:16 -
Bolu'da karantina süresi dolan 146 kişi evlerine uğurlandı

BOLU (AA) - Kırgızistan'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bolu'daki yurtta karantinaya alınan 146 vatandaş, evlerine gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, 16 Mayıs'ta Kırgızistan'dan getirilen 146 kişinin, Hayreddin Tokadi Yurdu'ndaki karantina süresi sona erdi.

Toplam 14 gün karantinada kalması gereken vatandaşlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla alınan karar neticesinde evlerine erken gönderildi.

Vatandaşlar, çıkışta, sağlık ekipleri tarafından geriye kalan 8 günü evlerinde oda karantinası şeklinde geçirmeleri gerektiği, kurallara uymayıp evden çıkanların ise cezai işleme tabi tutulacağı konusunda bilgilendirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşların, polis ve AFAD ekiplerinin evrak denetiminden sonra yurttan çıkışı gerçekleştirildi.

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