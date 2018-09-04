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Bolu'da kaçak içki operasyonu! Bin şişe ele geçirildi

Bolu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda toplam bin şişe kaçak içki ele geçirildi.

04 Eylül 2018 Salı 16:43
Bolu'da kaçak içki operasyonu! Bin şişe ele geçirildi

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu’nda yaptığı uygulamada bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada, 720 şişe rakı, 240 şişe viski ve 40 şişe votka olmak üzere toplam 1000 şişe kaçak bandrolsüz içki ele geçirildi. Bandrolsüz içkilere el konulurken, minibüs sürücüsü  ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 16:43
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