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Yerel

Bolu'da facianın eşiğinden dönüldü! Lastiği patlayan minibüs devrildi, 13 yaralı

Bolu'da cenaze töreni için Siirt'e gitmekte olan kişileri taşıyan minibüs lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Facianın eşiğinden dönüldüğü kazada 13 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 07:12:00 - 2020-08-17 07:15:53
Bolu'da facianın eşiğinden dönüldü! Lastiği patlayan minibüs devrildi, 13 yaralı

İstanbul'dan yola çıkan ve Siirt'e yakınlarının cenaze törenine giden kişileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu araçta bulunan 16 kişiden 13'ü yaralandı.

Facianın eşiğinden dönüldüğü olay Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Doğu gişeleri yakınlarında meydana geldi.

Can pazarı yaşandı

İstanbul'dan yakınlarının cenaze töreni için Siirt'e gitmekte olan minibüsün lastiği Bolu-Doğu gişeleri yakınlarında patladı. Bir süre patlak lastikle ilerleyen minibüs devrildi. Kaza sonucu araç içerisinde bulunan 16 kişiden 13'ü yaraladı.

Yaralılar 2 farklı hastaneye kaldırıldı

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi ile İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Can pazarının yaşandığı kaza nedeniyle ulaşım, bir süre boyunca tek şerit üzerinden sağlandıktan sonra minibüsün olay yerine gelen çekici ile kaldırılmasından sonra normale döndü.

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