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Bolu’da evde kalan site sakinleri müzik eşliğinde spor yaptı

Bolu’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Türk bayraklarıyla donatılan bir sitede vatandaşlar müzik eşliğinde spor yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 19:20:21 -
Bolu’da evde kalan site sakinleri müzik eşliğinde spor yaptı

Bolu’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Türk bayraklarıyla donatılan bir sitede vatandaşlar müzik eşliğinde spor yaptı.


Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında etkinlik düzenledi. Karaçayır Mahallesi’nde Türk bayraklarıyla donatılan siteye giden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, okunan İstiklal Marşı’nın ardından müzik eşliğinde sitede yaşayanlara spor yaptırdı. Sitenin en yaşlısı olan 87 yaşındaki Osman Mayda’nın şiir okuduğu etkinlikte, 7’den 70’e tüm vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

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