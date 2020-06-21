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Aktüel

Bolu'da elektrik akımına kapılan leylek tedaviye alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-21 09:45:39 -
Bolu'da elektrik akımına kapılan leylek tedaviye alındı

BOLU (AA) - Bolu'da üzerine yuva yaptığı elektrik direğinde akıma kapılarak yaralanan leylek, tedavi ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Karaçaağaç Mahallesi'nde elektrik direğine yuva yapan leyleğin akıma kapılarak yere düştüğünü gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yaralı leyleği alarak veteriner kliniğine götürdü. Ayağı kırıldığı belirlenen leylek, tedavi edildi.

- Yavruları koruma altına alındı

Yaralı leyleğin 4 yavrusunun olduğu bilgisi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, direğin üzerindeki yavruları almak için itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri merdiven aracılığıyla ulaştıları 4 leylek yavrusunu alarak aşağı indirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından koruma altına alınarak 20 gün boyunca beslenecek yavru leylekler, tedavisinin tamamlanmasının ardından annelerine kavuşacak.

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