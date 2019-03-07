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Bolu’da, bozkurtlar cumhur ittifakı adayı Metin için kenetlendi

Bolu’da, Ülkü Ocakları’nın düzenlediği “Cumhur İttifakı Zafere Doğru” gecesinde, ittifak adayı Fatih Metin’ine destek veren ülkücüler, adayın kazanması için zafer yemini etti.

07 Mart 2019 Perşembe 18:10
Bolu’da, bozkurtlar cumhur ittifakı adayı Metin için kenetlendi

Bolu’da, Ülkü Ocakları’nın düzenlediği “Cumhur İttifakı Zafere Doğru” gecesinde, ittifak adayı Fatih Metin’ine destek veren ülkücüler, adayın kazanması için zafer yemini etti.



Bolu’da, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’nın parçası olan MHP ve Ülkü Ocakları üyeleri, “Cumhur İttifakı Zafere Doğru” gecesinde biraraya geldi. Cumhur İttifakı’nın AK Partili adayı Fatih Metin’in de katıldığı gecede, yüzlerce kişi, “Bozkurt Fatih” ve “Dik dur eğilme, Bozkurtlar seninle” sloganları atarak adaylarına destek verdi. Metin ve lehine adaylıktan çekilen MHP’li İbrahim Doğan, Bozkurt ve Rabia işaretleri ile ülkücüleri selamladı. MHP’nin önemli isimleri de gecede yaptıkları sert konuşmalarla Milliyetçi-Ülkücü hareketin oylarının CHP tarafından devşirilemeyeceğini söylediler.



Programın açılış konuşmasını yapan Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, Millet İttifakı’nı sert sözlerle eleştirdi. Akgül, ülkücü camianın oylarının devşirilmek istendiğine dikkat çekerek, “Kirli pazarlıklarıyla, alçak projeleriyle, milletin yüce ismini kullanan, PKK ve FETÖ sevici siyasiler seçim çalışmalarında Türk milletinin rahmani duygularıyla oynayarak milliyetçi kesimin kendilerini destekleyeceklerini, Ülkücü hareketin oylarının CHP’ye kayacağını sananlar var. Yine Bolu’da kendi sempatisiyle ülkücü-milliyetçi hareketin oylarını devşirdiğini düşünenler var. Bu şahsiyetler bunun hayal olduğunu görüp anlayacaktır. Bizim davamız şehitlerin davasıdır. Ülkücüler, ellerinde ülkücü şehitlerimizin, güvenlik güçlerimizin kanı olanlara, alkol masalarında pazarlık yapanlara Cumhur İttifakı’nın tokadını 31 Mart’ta atacak ve Fatih Metin beyi o koltuğa oturtarak göstereceklerdir” dedi.



Daha sonra söz alan Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, “Bu akşam burada 31 Mart gecesinin zaferini görüyorum. Bu akşam burada Cumhur İttifakı’yla beraber Fatih Metin’in şahsında AK Parti iktidarını, Milliyetçi Hareket’in iktidarını görüyorum. Allah’ın izniyle bizim arkamızda Asenalar, ülkücü gençlik olduktan sonra sırtımız yere gelmez. Fatih Metin’in isminin hiçbir önemli yok. Fatih Metin sadece bir isim. Kimin ismi? Cumhur İttifakı adayının ismi. Kimin ismi AK Parti’nin ismi, kimin ismi ülkücü-milliyetçi hareketin ismi. İnşallah Allah nasip ederse bu hizmet anlayışını tüm Bolu’ya ve tüm Türkiye’ye göstereceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 18:10
  1. doğa

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