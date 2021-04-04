Bolu'da alkollü doktor ve ilaç mümessilinden polise küstah saldırı!

Bolu’da Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli doktor Ö.V. ve ilaç mümessili Ç.A. birlikte alkol aldıktan sonra şehir merkezinde bulunan bir pizzacıya gitti.

Pizza siparişi veren ikili ile çalışanlar arasında ücret nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağırıldı.

Olayın yaşandığı yere giden polis ekipleri birbirlerinden şikayetçi olan pizzacı çalışanları ile Ö.V. ve Ç.A.’yı rapor almak için hastaneye götürmek istedi.

Mümessil 'sizi Suriye'ye gönderirim' diyerek polislere saldırdı

İlaç mümessili Ç.A.’nın polis ekiplerine saldırmaya çalışması ve ‘Sizi Suriye’ye gönderirim” diyerek tehdit etmesinin ardından olay yerine takviye ekip istendi.

Polis memuru ise tehditlere, "Çok korktum, keşke gitsek" diye cevap verdi.

Güçlükle ekip aracına bindirilen Ö.V. ve Ç.A. alkol muayenesi ve rapor için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne götürüldü.