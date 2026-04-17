Bolu'da ahlak sınırlarını zorlayan skandal! “Şoförünün gözü önünde Tanju Özcan’la birlikte olduk”

Bolu kamuoyunu derinden sarsan şantaj davasının duruşmasında, mahkeme salonu tarihte eşine az rastlanır cinsten iğrenç ötesi iddialarla çalkalandı. Mağdur Öznur Ç.'nin savunması öncesinde mahkeme heyeti, içeride dile getirilecek rezaletlerin boyutunu öngörmüşçesine salonu boşaltma kararı alarak basın mensuplarını ve CHP'li kalabalığı dışarı çıkardı.

Termal kasabada alkol ve fuhşiyat iddiası

Kapalı kapılar ardında ifade veren müşteki Öznur Ç., kirli ilişkiler ağını bir bir ifşa etti. Mağdur kadın, CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın şoförü tarafından Narven Termal Kasaba’ya götürüldüğünü iddia etti. İfadesinde, o gece orada alkol tüketildiğini belirten Öznur Ç., Başkan Tanju Özcan ile birlikte olduğunu öne sürerken, dile getirdiği asıl skandal ise kan dondurdu.

Şoför izledi iddiası meclis koridorlarını sarstı

Müşteki Öznur Ç., iddiasını daha da ileri taşıyarak, yaşanan o iğrenç anlarda Tanju Özcan’ın şoförünün de yanlarında olduğunu ve kendilerini izlediğini savundu. Toplumun ahlak değerlerini hiçe sayan bu iddialar, Bolu’da infial yaratırken, CHP kanadında derin bir sessizliğe neden oldu. Belediye başkanının şoförünün de bu rezaletin bir parçası olduğu iddiası, davanın seyrini tamamen değiştirdi.

Basın ve CHP'liler salondan kovuldu

Duruşmanın başında basına açık olan yargılama, mağdurun "anlatacaklarım mahremdir" talebi üzerine gizli oturuma dönüştürüldü. İçerideki kirli çamaşırların dökülmesinden korkan CHP’li grubun dışarı çıkarılmasının ardından verilen ifadeler, adalet sarayının koridorlarında yankılandı. Şantaj dosyasından fırlayan bu fuhşiyat ve ahlaksızlık iddiaları sonrası gözler yargıdan gelecek nihai karara çevrildi.