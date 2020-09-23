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Aktüel Bolu'da 5 kilo 350 gram esrar ele geçirildi
Aktüel

Bolu'da 5 kilo 350 gram esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-23 11:33:42 -
Bolu'da 5 kilo 350 gram esrar ele geçirildi

BOLU (AA) - Bolu'da bir otomobilde 5 kilo 350 gram esrar bulundu, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yapılan kontrollerde, bir otomobil şüphe üzerine durduruldu.

Aramada, farklı bölümlere gizlenmiş 5 kilo 350 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Hüseyin İ. (52) ve Barış İ. (37) emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Şüphelilerden Barış İ. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, Hüseyin İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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