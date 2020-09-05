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Aktüel Bolu'da 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Aktüel

Bolu'da 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-05 23:57:56 -
Bolu'da 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

BOLU (AA) - Bolu'da bir kişi evinde ölü bulundu.

Sümer Mahallesi Selvi Sokak'ta oturan Hayrettin Çakır'dan (65) 3 gündür haber alamayan yakınları ve mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çakır'ın yaşadığı eve gelen polisler, sağlık ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, odada Çakır'ı ölü buldu.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çakır'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


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