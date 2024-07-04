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Dünya Bölücülük sizin işiniz utanmaz! PKK destekçisi Almanya'dan Erdoğan'a yeni iftira
Dünya

Bölücülük sizin işiniz utanmaz! PKK destekçisi Almanya'dan Erdoğan'a yeni iftira

Yeniakit Publisher
2024-07-04 12:24:09 - 2024-07-04 12:24:08
Bölücülük sizin işiniz utanmaz! PKK destekçisi Almanya'dan Erdoğan'a yeni iftira

PKK destekçisi Almanya'nın Federal Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Michael Roth, Merih Demiral'ın Avusturya'ya karşı attığı gol sonrasında yaptığı bozkurt işaretiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Roth, Erdoğan'ın Almanya'yı bölmek istediğini iddia etti.

A Milli Futbol Takımımızın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta Merih Demiral, attığı golden sonra bozkurt işareti yaptı.

Demiral'ın yaptığı hareket sonrası UEFA'dan soruşturma başlatıldı ve Almanya cephesinden peş peşe açıklamalar geldi.

'Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'yı bölmek istiyor'

O isimlerden biri de Alman Federal Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Michael Roth oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Roth, 'Türk kökenli Alman toplumunu bölmek istiyor.' dedi.

'Almanların ve Türklerin bütünleşmesi istenmiyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik iddialarına devam eden Roth, bu kez de milliyetçiliğin bilerek körüklendiğini söyledi.
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Almanya'da yaşayan Türklerin ve Alman vatandaşlarının bütünleşmesinin istenmediğini de sözlerine ekleyen Roth'a, sosyal medyada tepki gösterildi.

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Yorumlar

Eyup

Perde arkasından çevirdiğiniz filimleri siz iyi bilirsiniz. Hanss işine bak.

hasel

İkiyüzlü,sahte dost Almanya.Canın cehenneme.
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