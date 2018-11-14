0553 313 94 23

Bölücü siyasetine ayeti alet eden Hüda Kaya, cevabını aldı!

HDP'li Hüda Kaya, AK Parti'ye iftira atarak ayet okudu, iktidar partisinden cevabını aldı!.. AK Parti sıraları Kaya'ya, "O ayetleri PKK'ya oku" diyerek tepki gösterdi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 09:19
Bölücü siyasetine ayeti alet eden Hüda Kaya, cevabını aldı!

Meclis Genel Kurulu'nda devam eden görüşmelerde yine sert tartışmalar yaşandı. Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, kürsüye çıkarak AK Parti'yi suçlamaya başladı.

Allah'ın ayetini bölücü siyasetine alet etti

AK Parti'yi  bölücülükle suçlayan Kandil'in vekili, "Yunus suresi 99’uncu ayeti okuyun: 'Eğer Rabb’in dileseydi yeryüzündekilerin hepsi inanırdı. Öyleyse sen mi onları inandırmak için, inanmak için zorlayacaksın?' " dedi.

O ayetleri PKK'ya oku

HDP'li Kaya'nın ayet okuması üzerine AK Parti sıralarından "PKK’ya oku ayeti, Kur'an’ı PKK’ya oku." diye tepkiler yükseldi.

Bu sözler Meclis tutanaklarına geçti.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 09:19
  1. İstanbul
  2. meclis
  3. terör örgütü
  4. pkk
  5. kandil
  6. ak parti
  7. ayet
  8. hüda kaya

YORUM YAZ

  • ayşe gülayşe gül46 dk önce
    bu tesettür mü şimdi?
  • yusufyusuf53 dk önce
    kollara bak utanmaz bir de başını örtmüş
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Medipol Çamlıca’da
  1. Medipol Çamlıca’da
  2. TBMM'ye sunuldu! Elektrik, gaz ve suda..
  3. "Clinton 2020'de yeniden aday!"
  4. ABD'de ölü sayısı artıyor!
  5. Kaan Terzioğlu GSMA'nın yönetimine mi..
  6. Vodafone’un servis gelirleri 5.2..
  7. Üretilen çimentonun yüzde 9.8’i ihraç..
  8. Tabipler birliği şehir hastanelerinden..
  9. Bomba iddia! "Babel Galatasaray'la..
  10. Mikro İHA için 11 firmadan teklif
  11. CHP Giresun belediye başkan adayı..
  12. İDO iç hatları kapatıyor!
  13. MediaMarkt’a en başarılı banner..
  14. Borusan Holding’de bayrak değişimi
  15. MÜSİAD Umman Temsilciliği açıldı
  16. İBB için Mehmet Müezzinoğlu sürprizi!
  17. ABD'nin üzerine kabus gibi çöktü: 50 ölü
  18. Çorum'da tarih fışkırdı! Tam 40 adet..
  19. “Yeni havalimanı bilet aramaları 4..
  20. “Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu..
Kemalistler 28 Şubat'ı yeniden mi hortlattı? "M. Kemal'e hakaret" bahanesiyle bir tutuklama daha!
Kemalistler 28 Şubat'ı yeniden mi hortlattı? "M. Kemal'e hakaret" bahanesiyle bir tutuklama daha!
Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı

Günün Karikatürü

14 Kasım 2018
İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor
Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor