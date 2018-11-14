Bölücü siyasetine ayeti alet eden Hüda Kaya, cevabını aldı!
HDP'li Hüda Kaya, AK Parti'ye iftira atarak ayet okudu, iktidar partisinden cevabını aldı!.. AK Parti sıraları Kaya'ya, "O ayetleri PKK'ya oku" diyerek tepki gösterdi.14 Kasım 2018 Çarşamba 09:19
Meclis Genel Kurulu'nda devam eden görüşmelerde yine sert tartışmalar yaşandı. Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, kürsüye çıkarak AK Parti'yi suçlamaya başladı.
Allah'ın ayetini bölücü siyasetine alet etti
AK Parti'yi bölücülükle suçlayan Kandil'in vekili, "Yunus suresi 99’uncu ayeti okuyun: 'Eğer Rabb’in dileseydi yeryüzündekilerin hepsi inanırdı. Öyleyse sen mi onları inandırmak için, inanmak için zorlayacaksın?' " dedi.
O ayetleri PKK'ya oku
HDP'li Kaya'nın ayet okuması üzerine AK Parti sıralarından "PKK’ya oku ayeti, Kur'an’ı PKK’ya oku." diye tepkiler yükseldi.
Bu sözler Meclis tutanaklarına geçti.
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