Bölücü siyasetine ayeti alet eden Hüda Kaya, cevabını aldı!

Meclis Genel Kurulu'nda devam eden görüşmelerde yine sert tartışmalar yaşandı. Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, kürsüye çıkarak AK Parti'yi suçlamaya başladı.

Allah'ın ayetini bölücü siyasetine alet etti

AK Parti'yi bölücülükle suçlayan Kandil'in vekili, "Yunus suresi 99’uncu ayeti okuyun: 'Eğer Rabb’in dileseydi yeryüzündekilerin hepsi inanırdı. Öyleyse sen mi onları inandırmak için, inanmak için zorlayacaksın?' " dedi.

O ayetleri PKK'ya oku

HDP'li Kaya'nın ayet okuması üzerine AK Parti sıralarından "PKK’ya oku ayeti, Kur'an’ı PKK’ya oku." diye tepkiler yükseldi.

Bu sözler Meclis tutanaklarına geçti.