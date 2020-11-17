Bölücü anayasa ayaklarına dolandı

Eli kanlı terör örgütü PKK’nın uzantısı HDP ile ‘Federasyon Anayasası’ çalışması yaptığı deşifre olan İP, CHP ve SP inkar yarışına girerken, Kılıçdaroğlu’nun kirli ittifakı itiraf ettiğine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Skandalı Akit’e yorumlayan siyasiler, “HDP’yi Erdoğan karşıtı ittifaka oy vermeye razı etmek için memleketi satmayı bile göze almışlar” tepkisini gösterdi.

İP inkar etti, görüntüsü çıktı

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın deşifre ettiği CHP-İP-HDP-SP dörtlüsünün ‘Federasyon Anayasası’nı Kılıçdaroğlu ve Akşener inkar etmesine rağmen ortaya çıkan görüntüler, çalışmayı doğruladı. Özdağ’ın iddiasına “Öyle bir şey yok, hayretle izliyorum” karşılığını veren Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz aylarda Tele 1 canlı yayınındaki konuşmasında Millet İttifakı olarak Anayasa taslağı hazırladıklarını itiraf ettiği ortaya çıktı. Akit TV’de Ali İhsan Karahasanoğlu ve Murat Alan’ın hazırlayıp sunduğu Manşetlerin Dili programında yayınlanan görüntülerde Kılıçdaroğlu’nun ifadeleri şöyle:

“Anayasa değişikliğinde hedef ne? Demokratik parlamenter sisteme geçiş. Demokratik parlamenter sisteme geçmemizin birinci ayağı ve en önemli ayağı bir anayasa değişikliği veya bir anayasa yapmaktır. Biz daha önceden, yani seçimler daha gündemde yokken Millet İttifakı’nı oluşturan partiler bir araya geldik zaten. Bir anayasa değişikliği için neler yapabiliriz diye. İlkeler belirlendi. O komisyonun başkanlığını da Sayın Kaboğlu yapıyordu. İbrahim Kaboğlu bir anayasa hukukçusu. Sayın Kaboğlu dört partinin anayasa değişikliğinde ilkeler üzerinde bir anlaşma metni imzalandı.”

Ses kayıtları da var

İP’in eski Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya da bölücü anayasa çalışmasını doğruladı. Adem Taşkaya HDP, İP, CHP ve SP’nin gizli bir şekilde ortak federasyon anayasası hazırladığının ses kayıtlarının yer aldığını ve bu kayıtları savcılığa vereceklerini açıkladı.

Terör uzantısı HDP ile Türkiye’yi 25 parçaya bölecek anayasa taslağı hazırladığı deşifre olan İP ve CHP’ye AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı sert tepki gösterdi. AK Parti’li Ahmet Hamdi Çamlı, “HDP’yi Erdoğan karşıtı ittifaka oy vermeye razı etmek için memleketi satmayı bile göze almışlar. Hatta göze aldıkları bir şey olmadığını da söyleyebiliriz. Kendilerinden beklenen görevi yerine getiriyorlar” dedi.

Organize edenler böyle istiyor

Milletvekili Çamlı, “Baykal’ı kısa donla ekranlarda gördükten sonra göreve gelen adam ve onun kiralık milletvekili vererek soktuğu parti doğal olarak şimdi bedel ödüyor. Bu milletin ikbali için gecesini gündüzüne katarak çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çelme takmak için gizli kapaklı iş çevirirken suç üstü yakalandılar. Amerika maşası terör örgütünün uzantısıyla Anayasa çalışması yapmak, ülkeyi bölmeyi kabullenmek demektir. Kılıçdaroğlu’nu göreve getiren, İyi Parti’yi organize eden emperyalist akla diyet borcunu ödüyorlar. Onları organize edenler böyle istiyor” diye konuştu.

Talimat emperyalist akıldan

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı, sözlerini şöyle tamamladı: “Burada önemli olan husus, İyi Parti liderinin ‘Biz öyle yapmadık’ deyip yalancı çıkmasıdır. İkincisi ise Türkiye’de bu milletin kanını döken bir örgütün siyasi uzantısıyla birlikte emperyalist aklın talimatıyla çalışma yapmalarıdır. Ayıp olan ve milletin birliğine, dirliğine kasteden noktası budur. Allah ıslah etsin bunları.”

İşte Türkiye’yi 25’e bölecek ‘Zillet’in anayasası

İP Milletvekili Ümit Özdağ’ın ifşa ettiği İP-CHP-HDP ile SP’nin bir araya gelerek oluşturduğu Anayasa taslağında; yarı federatif sistemle merkezi idarenin yetkilerinin azaltılarak yerel yönetimlerin kuvvetlendirilmesi, yerel meclislerin kurulması, Türkiye’nin 25 bölgeye bölünmesi, çok dilli eğitim, din dersinin kaldırılması, eşcinsel sapkınlığın legalleştirilmesi, inanç özgürlüğü kılıfıyla ateizm, agnostizm gibi sapık görüşlerin yerleştirilmesi gibi maddeler yer alıyor.