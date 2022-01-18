Bolu yarın okullar tatil mi 19 Ocak Çarşamba | Bolu Valiliği okul tatil açıklaması 19 Ocak Çarşamba
19 Ocak Çarşamba okullar Bolu’da tatil mi? Bolu’da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bu sebeple pek çok kişi Bolu’da yarın okulların olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, yarın Bolu’da okul var mı?
Pek çok ilde kar yağışı sürüyor. Bolu’da yaşayanlar ise yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Bolu’da yarın okullar tatil mi?
Bolu yarın okullar tatil mi 19 Ocak Çarşamba | Bolu Valiliği okul tatil açıklaması 19 Ocak Çarşamba
Bolu Valisi Ahmet Ümit, il genelinde 19 Ocak Çarşamba günü eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu. Vali Ahmet Ümit sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Yoğun kar yağışı devam edeceğinden 19 Ocak 2022 tarihinde il genelinde: Resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise, Rehabilitasyon ,Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün ara verilmesine, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına, karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.