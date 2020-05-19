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Bolu ve Sakarya'da lise öğrencileri 19 Mayıs'ı özel kliple kutladı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 15:46:55 -
Bolu ve Sakarya'da lise öğrencileri 19 Mayıs'ı özel kliple kutladı

BOLU (AA) - Bolu'da ve Sakarya'da lise öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı çektikleri kliple kutladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan Bolu Güzel Sanatlar Lisesi, Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi ve Bolu Fen Lisesi öğrencileri, bayram coşkusunu hazırladıkları videoyla yaşadı.

Öğrencilerin seslendirdiği şarkı ve şiirlerin yer aldığı klip, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.

- Sakarya

Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı hazırladıkları kliple kutladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayram coşkusunu evlerinde yaşamak zorunda kalan öğrenciler, öğretmenleriyle Gençlik Marşı'nı seslendirdi.

Sosyal medyada paylaşılan video, büyük beğeni topladı.

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