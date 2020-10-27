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Aktüel Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor
Aktüel

Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor

Yeniakit Publisher
2020-10-27 10:01:25 -
Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor

DÜZCE/BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Sabah saatlerinden itibaren otoyolun Düzce kesiminde bulunan Gümüşova rampaları, Küçük Melen, Gölyaka, Düzce gişeleri ile Bolu Dağı viyadük geçişleri mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Bolu kesiminde ise Elmalık, Yumrukaya, Bakacak, Karanlıkdere, Abant Kavşağı mevkilerinde sis etkisini gösteriyor.

Yer yer 20 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle otoyolun her iki yönünü kullanan sürücüler, zaman zaman yolda güçlükle ilerledi.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları, hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

- Düzce kent merkezinde de sis etkili oluyor

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü Düzce kent merkezinde ise sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Özellikle ana arterlerden Atatürk Bulvarı, İstanbul, Mimar Sinan caddeleri ve Düzce-Kalıcı Konutlar bağlantı yolu ile D-100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde sis nedeniyle sürücüler zaman zaman yolda ilerlemekte güçlük çekti.

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