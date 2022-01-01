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Yerel Bolu Dağı'nda yoğun sis!
Yerel

Bolu Dağı'nda yoğun sis!

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun sis etkili oluyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 16:22:00 -
Bolu Dağı'nda yoğun sis!

Yumrukaya, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri, sürücüleri ışıklı tabela ve sis lambalarıyla dikkatli seyretmeleri için uyarıyor.

Trafik ekipleri de sürücüleri, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri yönünde ikaz ediyor.

Bolu Dağı'nda oluşan sis, drone ile görüntülendi.

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