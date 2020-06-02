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Aktüel

Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis

Yeniakit Publisher
2020-06-02 09:46:59 -
Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis

DÜZCE/BOLU (AA) - Bolu Dağı'nın D-100 geçişinde etkili olan sağanak ve yoğun sis trafikte aksamalara yol açıyor.

Bölgede dün geceden bu yana etkili olan sağanağa sabah saatlerinde yoğun sisin eklenmesiyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Özellikle, D-100 kara yolunun Düzce kesiminde yer alan Kaynaşlı, Bıçkıyanı, Sarıçökek ve Karanlıkdere ile Bolu kesimindeki Elmalık ve Seymenler mevkilerinde sağanak ve sis etkili oluyor.

Düzce ve Bolu Bölge Trafik ekipleri yol güzergahında ring halinde bulunarak sürücüleri yakın takip ve aşırı hız konusunda uyarıyor.

Meteoroloji yetkilileri ise yağışın bölgede gün boyu etkili olacağını, yoğun sis nedeniyle zaman zaman görüş mesafesinin 15-20 metreye kadar düşeceğini bildirdi.


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